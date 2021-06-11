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Столтенберг рассказал, чего ожидать Украине от саммита НАТО

Пятница, 11 июня 2021, 16:45

Лидеры стран-членов НАТО на саммите в Брюсселе подтвердят свою приверженность политике открытых дверей и евроатлантические стремления Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе.

"Я ожидаю, что лидеры НАТО подтвердят политику открытых дверей. Саммит продемонстрирует поддержку НАТО для Грузии и Украины и их евроатлантических стремлений. Фокус делается на реформах, и мы продолжим помогать им во внедрении этих реформ", - сказал Столтенберг.

Он заявил, что Украина и Грузия - два очень ценных партнера, которым НАТО оказывает политическую и практическую поддержку. "Важно продолжать укрепление этого партнерства, не в последнюю очередь потому, что эти партнеры стали объектом российской агрессии", - сказал генсек.

Во вступительном слове Столтенберг также сказал, что лидеры обсудят на саммите "влияние на безопасность подъема Китая и агрессивного поведения России, а также поддержку наших партнеров - Украины и Грузии".

Саммит НАТО состоится 14 июня в Брюсселе, и Украину на него не приглашали.

Как объясняли в Альянсе, встреча не предусматривает участия стран-партнеров, поэтому не приглашали представителей Украины или Грузии.

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Темы: НАТОУкраина


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