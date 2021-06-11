Україна закінчила розслідування зрад Аксьонова, Поклонської і Ко

Стосовно 8 колишніх високопосадовців АР Крим закінчили досудове розслідування у справі за низкою статей, зокрема щодо посягання на територіальну цілісність України і державної зради.

Джерело: повідомлення Офіса генерального прокурора

Деталі: 8 осіб обвинувачуються за низкою статей ККУ (ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 255).

Прокуратура вказує, що високопосадовці окупаційної адміністрації РФ упродовж лютого-березня 2014 року, перебуваючи на території АР Крим та міста Севастополя, створили злочинну організацію з метою насильницького повалення конституційного ладу та зміни меж території України всупереч установленому порядку, а також брали участь у ній та сприяли окупації півострова.

Заочне правосуддя-в дії. Зміни до законодавства розблокували резонансні проваджень щодо високопосадовців окупаційної влади 🇷🇺Криму. Завершилось слідство по очільникам «ради міністрів» і «державної ради» та прокурорці. Матеріали відкриті стороні захисту. https://t.co/f0kkNGHcjy pic.twitter.com/w1ZpExJ0Jl — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) June 11, 2021

За інформацією джерел "Української правди" йдеться про таких людей:

Аксенов С.В. (колишній депутат Верховної Ради АР Крим, у подальшому – Голова так званої Ради Міністрів Республіки Крим),

Константинова В.А. (колишній Голова Верховної Ради АР Крим, у подальшому – Голова так званої Державної Ради Республіки Крим),

Поклонська Н.В. (колишній прокурор відділу Генеральної прокуратури України, у подальшому – прокурор так званої Республіки Крим),

Дойников Ю.В. (Севастопольський міський голова),

Абісов С.В. (колишній начальник відділу карного розшуку Сімферопольського МУ ГУ МВС України в АР Крим, у подальшому – Міністр внутрішніх справ так званої Республіки Крим),

Мельниченко В.І. (колишній перший заступник начальника - начальник штабу Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України, у подальшому – начальник Прикордонної служби так званої Республіки Крим),

Темиргалієв Р.І. (колишній депутат Верховної Ради АР Крим, у подальшому – перший заступник голови Ради Міністрів так званої Республіки Крим),

Зима П.А. (колишній начальник управління СБ України в м. Севастополі, у подальшому – начальник так званого ФСБ по Республіці Крим).

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