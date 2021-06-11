Украина закончила расследование государственных измен Аксенова, Поклонской и Ко
Относительно 8 бывших высокопоставленных чиновником АР Крым закончили досудебное расследование по делу по ряду статей, в частности относительно посягательство на территориальную целостность Украины и государственной измене.
Источник: сообщение Офиса генерального прокурора
Детали: 8 человек обвиняются по ряду статей УК (ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 255).
Прокуратура указывает, что чиновники оккупационной администрации РФ в течение февраля-марта 2014 года, находясь на территории АР Крым и города Севастополя, создали преступную организацию с целью насильственного свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины вопреки установленному порядку, а также участвовали в ней и способствовали оккупации полуострова.
По информации источников "Украинской правды" речь идет о таких людях:
- Аксенов С.В. (Бывший депутат Верховной Рады АР Крым, в дальнейшем - Председатель так называемого Совета Министров Республики Крым),
- Константинова В.А. (Бывший Председатель Верховной Рады АР Крым, в дальнейшем - Председатель так называемой Государственного Совета Республики Крым),
- Поклонская Н.В. (Бывший прокурор отдела Генеральной прокуратуры Украины, в дальнейшем - прокурор так называемой Республики Крым),
- Дойников Ю.В. (Севастопольский городской голова),
- Абисов С.В. (Бывший начальник отдела уголовного розыска Симферопольского ГУ ГУ МВД Украины в АР Крым, в дальнейшем - Министр внутренних дел так называемой Республики Крым),
- Мельниченко В.И. (Бывший первый заместитель начальника - начальник штаба Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины, в дальнейшем - начальник Пограничной службы так называемой Республики Крым),
- Темиргалиев Р.И. (Бывший депутат Верховной Рады АР Крым, в дальнейшем - первый заместитель председателя Совета Министров так называемой Республики Крым),
- Зима П.А. (Бывший начальник управления СБ Украины в г.. Севастополе, в дальнейшем - начальник так называемого ФСБ по Республике Крым).
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