Окупанти вбили українського військового на Донбасі

Протягом доби 11 червня зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Під час одного з обстрілів загинув військовий ЗСУ.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог обстріляв наші позиції з мінометів 82-го калібру.

А неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник двічі відкрив вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

У напрямку Опитного ворог здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Біля населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів".

Деталі: Зазначається, що внаслідок обстрілу біля Водяного на Приазов’ї один військовослужбовець отримав осколкове поранення несумісне з життям.