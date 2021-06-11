Окупанти вбили українського військового на Донбасі
Протягом доби 11 червня зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Під час одного з обстрілів загинув військовий ЗСУ.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог обстріляв наші позиції з мінометів 82-го калібру.
А неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник двічі відкрив вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
У напрямку Опитного ворог здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів.
Біля населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів".
Деталі: Зазначається, що внаслідок обстрілу біля Водяного на Приазов’ї один військовослужбовець отримав осколкове поранення несумісне з життям.