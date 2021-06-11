Оккупанты убили украинского военного на Донбассе

В течение суток 11 июня зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Во время одного из обстрелов погиб военный ВСУ.

Источник: штаб ООС

Дословно: Вблизи Водяного, что возле Донецка, враг обстрелял наши позиции из минометов 82-го калибра.

А неподалеку Водяного, что на Приазовье, противник дважды открыл огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

В направлении Опытного враг совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Возле населенного пункта Южное российско-оккупационные войска вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов".

Детали: Отмечается, что в результате обстрела возле Водяного на Приазовье один военнослужащий получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.