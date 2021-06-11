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Данія готова поставити в Україну 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу

П'ятниця, 11 червня 2021, 19:53

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що її країна готова поставити в Україну 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу.

Про це вона сказала у телефонній розмові із президентом Володимиром Зеленським, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на пресслужбу ОП.

Зеленський поінформував очільницю уряду Данії про безпекову ситуацію на Донбасі та біля кордонів України. Він наголосив, що зберігається високий рівень загрози, адже наразі відбулося відведення лише частини російських військ і важкого озброєння від українських кордонів.

Співрозмовники напередодні саміту у Брюсселі обговорили практичну взаємодію щодо підтримки зусиль України на шляху до членства в НАТО та в межах європейської інтеграції.

Зеленський підтвердив запрошення прем'єр-міністру Данії відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи та заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

Нагадаємо, у травні Данія виключила з національної програми вакцинації вакцини проти COVID-19 від AstraZeneca і Johnson & Johnson.

Пізніше уряд дозволив за бажанням обирати ці вакцини у приватних компаній.

Теми: Даніявакцинація


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