Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дания готова поставить в Украину 500 тысяч доз вакцины от коронавируса

Пятница, 11 июня 2021, 19:53

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что ее страна готова поставить в Украину 500 000 доз вакцины от коронавируса.

Об этом она сказала в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ОП.

Зеленский сообщил главе правительства Дании о ситуации с безопасностью на Донбассе и у границ Украины. Он отметил, что сохраняется высокий уровень угрозы, ведь сейчас произошел отвод только части российских войск и тяжелого вооружения от украинских границ.

Собеседники накануне саммита в Брюсселе обсудили практическое взаимодействие по поддержке усилий Украины на пути к членству в НАТО и в рамках европейской интеграции.

Зеленский подтвердил приглашение премьер-министру Дании посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Напомним, в мае Дания исключила из национальной программы вакцинации вакцины против COVID-19 от AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Позже правительство разрешило по желанию выбирать эти вакцины у частных компаний.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Даниявакцинация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Дания
ЕС не должен "снижать планку" для вступления Украины – глава МИД Дании
Дания сможет обучать на F-16 до шести украинских пилотов одновременно
Дания снимет F-16 с вооружения на два года раньше, что приблизит их передачу Украине
Последние новости
23:43
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: