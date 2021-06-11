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Бойовики влаштували стрілянину, але звинувачують ЗСУ

П'ятниця, 11 червня 2021, 20:39

На спостережному пункті російських окупантів біля населеного пункту Голубівське бойовики влаштували смертельну стрілянина, але звинувачують в цьому Збройні Сили України.

Джерело: ОТУ "Північ" у Facebook

Деталі: Українські військові кажуть, що на спостережному пункті біля Голубівського на окупованій території найманці розпивали алкоголь. Під час обговорення скрутної економічної ситуації бойовики зчинили бійку, яка переросла у стрілянину. В результаті один найманець наніс смертельне вогнепальне поранення іншому. Після цього він скоїв самогубство. 

За даними ОТУ "Північ", командування окупаційних військ для того, щоб приховати низький рівень військової дисципліни та системне вживання алкогольних напоїв серед бойовиків намагається звинуватити ЗСУ у порушенні режиму вогню. 

Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


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