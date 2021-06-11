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Боевики устроили стрельбу, но обвиняют ВСУ

Пятница, 11 июня 2021, 20:39

На наблюдательном пункте российских оккупантов у населенного пункта Голубовское боевики устроили смертельную стрельбу, но обвиняют в этом Вооруженные Силы Украины.

Источник: ОТУ "Север" в Facebook

Детали: Украинские военные говорят, что на наблюдательном пункте у Голубовского на оккупированной территории наемники распивали алкоголь. При обсуждении затруднительной экономической ситуации боевики устроили драку, которая переросла в стрельбу. В результате один наемник нанес смертельное огнестрельное ранение другому. После этого он совершил самоубийство.

По данным ОТУ "Север", командование оккупационных войск для того, чтобы скрыть низкий уровень военной дисциплины и системное употребление алкогольных напитков среди боевиков пытается обвинить ВСУ в нарушении режима огня.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


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