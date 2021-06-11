Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевики устроили стрельбу, но обвиняют ВСУ

Пятница, 11 июня 2021, 20:39
Боевики устроили стрельбу, но обвиняют ВСУ

На наблюдательном пункте российских оккупантов у населенного пункта Голубовское боевики устроили смертельную стрельбу, но обвиняют в этом Вооруженные Силы Украины.

Источник: ОТУ "Север" в Facebook

Детали: Украинские военные говорят, что на наблюдательном пункте у Голубовского на оккупированной территории наемники распивали алкоголь. При обсуждении затруднительной экономической ситуации боевики устроили драку, которая переросла в стрельбу. В результате один наемник нанес смертельное огнестрельное ранение другому. После этого он совершил самоубийство.

По данным ОТУ "Север", командование оккупационных войск для того, чтобы скрыть низкий уровень военной дисциплины и системное употребление алкогольных напитков среди боевиков пытается обвинить ВСУ в нарушении режима огня.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
23:43
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: