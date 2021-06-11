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США затвердили $150 млн безпекової допомоги для України

П'ятниця, 11 червня 2021, 22:26
США затвердили $150 млн безпекової допомоги для України

Міністерство оборони США затвердило другу частину безпекової допомоги Україні у розмірі 150 мільйонів доларів. 

Джерело: президент Володимир Зеленський у Twitter, Посольство США в Україні у Twitter

Деталі: У посольстві додали, що кошти будуть спрямовані на навчання, обладнання та консультації, щоб допомогти силам України зберегти територіальну цілісність країни, захистити її кордони та поліпшити взаємодію з НАТО.

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: США
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