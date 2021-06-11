США затвердили $150 млн безпекової допомоги для України

Міністерство оборони США затвердило другу частину безпекової допомоги Україні у розмірі 150 мільйонів доларів.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Twitter, Посольство США в Україні у Twitter

Важливі новини від наших 🇺🇸 партнерів. @DeptofDefense затвердив другу частину безпекової допомоги 🇺🇦 у 2021 році на $150 млн. Вдячний @WhiteHouse за надзвичайно важливий внесок у зміцнення обороноспроможності армії 🇺🇦 та збереження життів наших вояків. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 11, 2021

Деталі: У посольстві додали, що кошти будуть спрямовані на навчання, обладнання та консультації, щоб допомогти силам України зберегти територіальну цілісність країни, захистити її кордони та поліпшити взаємодію з НАТО.

Нагадаємо: