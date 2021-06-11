США затвердили $150 млн безпекової допомоги для України
П'ятниця, 11 червня 2021, 22:26
Міністерство оборони США затвердило другу частину безпекової допомоги Україні у розмірі 150 мільйонів доларів.
Джерело: президент Володимир Зеленський у Twitter, Посольство США в Україні у Twitter
Важливі новини від наших 🇺🇸 партнерів. @DeptofDefense затвердив другу частину безпекової допомоги 🇺🇦 у 2021 році на $150 млн. Вдячний @WhiteHouse за надзвичайно важливий внесок у зміцнення обороноспроможності армії 🇺🇦 та збереження життів наших вояків.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 11, 2021
Деталі: У посольстві додали, що кошти будуть спрямовані на навчання, обладнання та консультації, щоб допомогти силам України зберегти територіальну цілісність країни, захистити її кордони та поліпшити взаємодію з НАТО.
Нагадаємо:
- У квітні Комітет Сенату США підтримав законопроєкт із "Безпекового партнерства з Україною", який передбачає збільшення військової підтримки України.
Українська правда