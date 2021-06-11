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США утвердили $150 млн на помощь в сфере безопасности для Украины

Пятница, 11 июня 2021, 22:26

Министерство обороны США утвердило вторую часть безопасности помощи Украине в размере 150 миллионов долларов.

Источник: президент Владимир Зеленский в Twitter, Посольство США в Украине в Twitter

Детали: В посольстве добавили, что средства будут направлены на обучение, оборудование и консультации, чтобы помочь силам Украины сохранить территориальную целостность страны, защитить ее границы и улучшить взаимодействие с НАТО.

Напомним:

Украинская правда
Темы: США


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