США утвердили $150 млн на помощь в сфере безопасности для Украины
Пятница, 11 июня 2021, 22:26
Министерство обороны США утвердило вторую часть безопасности помощи Украине в размере 150 миллионов долларов.
Источник: президент Владимир Зеленский в Twitter, Посольство США в Украине в Twitter
Важливі новини від наших 🇺🇸 партнерів. @DeptofDefense затвердив другу частину безпекової допомоги 🇺🇦 у 2021 році на $150 млн. Вдячний @WhiteHouse за надзвичайно важливий внесок у зміцнення обороноспроможності армії 🇺🇦 та збереження життів наших вояків.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 11, 2021
Детали: В посольстве добавили, что средства будут направлены на обучение, оборудование и консультации, чтобы помочь силам Украины сохранить территориальную целостность страны, защитить ее границы и улучшить взаимодействие с НАТО.
Напомним:
- В апреле Комитет Сената США поддержал законопроект о "Партнерстве с Украиной в сфере безопасности", который предусматривает увеличение военной поддержки Украины.
Украинская правда