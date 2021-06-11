США утвердили $150 млн на помощь в сфере безопасности для Украины

Министерство обороны США утвердило вторую часть безопасности помощи Украине в размере 150 миллионов долларов.

Источник: президент Владимир Зеленский в Twitter, Посольство США в Украине в Twitter

Важливі новини від наших 🇺🇸 партнерів. @DeptofDefense затвердив другу частину безпекової допомоги 🇺🇦 у 2021 році на $150 млн. Вдячний @WhiteHouse за надзвичайно важливий внесок у зміцнення обороноспроможності армії 🇺🇦 та збереження життів наших вояків. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 11, 2021

Детали: В посольстве добавили, что средства будут направлены на обучение, оборудование и консультации, чтобы помочь силам Украины сохранить территориальную целостность страны, защитить ее границы и улучшить взаимодействие с НАТО.

Напомним: