Зустріч Байдена і Зеленського планується на кінець липня – Кулеба

Зустріч президентів США Джо Байдена та України Володимира Зеленського запланована на кінець липня.

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі "Україна 24"

Пряма мова: "Обговорюється дата в кінці липня для візиту президента України до Сполучених Штатів.

Це буде повноцінний візит. У рамках якого буде не лише зустріч з Байденом, але і ряд інших заходів".

Деталі: Кулеба розповів, що візит дуже детально готується та вже йде робота щодо ключових домовленостей. Міністр наголосив, що українська сторона працює над тим, щоб візит був максимально результативним.

Що передувало: 7 червня радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван повідомив, що президенти України Володимир Зеленський та США Джо Байден поговорили телефоном, обговорювали, серед іншого, візит до Білого дому цього літа.