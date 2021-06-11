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Зустріч Байдена і Зеленського планується на кінець липня – Кулеба

П'ятниця, 11 червня 2021, 23:44

Зустріч президентів США Джо Байдена та України Володимира Зеленського запланована на кінець липня. 

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі "Україна 24" 

Пряма мова: "Обговорюється дата в кінці липня для візиту президента України до Сполучених Штатів.

Це буде повноцінний візит. У рамках якого буде не лише зустріч з Байденом, але і ряд інших заходів". 

Деталі: Кулеба розповів, що візит дуже детально готується та вже йде робота щодо ключових домовленостей. Міністр наголосив, що українська сторона працює над тим, щоб візит був максимально результативним. 

Що передувало: 7 червня радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван повідомив, що президенти України Володимир Зеленський та США Джо Байден поговорили телефоном, обговорювали, серед іншого, візит до Білого дому цього літа.

Українська правда
Теми: БайденЗеленський


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