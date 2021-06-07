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Байден телефоном запросив Зеленського у Білий дім

Понеділок, 7 червня 2021, 20:01

Радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван повідомив, що президенти України Володимир Зеленський та США Джо Байден поговорили телефоном, обговорювали, серед іншого, візит до Білого дому цього літа.

Джерело: Білий дім, Зеленський у Twitter, "Голос Америки"

Пряма мова Саллівана: "Президент Байден сказав президенту Зеленському, що він і надалі рішуче захищатиме український суверенітет та територіальну цілісність. Він також сказав президентові Зеленському, що з нетерпінням чекає, щоб привітати його у Білому домі тут у Вашингтоні, цього літа - після того, як він (Байден - ред.) повернеться з Європи".

Деталі: Зеленський відповів, що дуже очікує на цю зустріч і вона відбудеться у липні.

Що було раніше:

  • Раніше повідомлялося, що Зеленський та Байден проведуть телефонну розмову в понеділок 7 червня.
  • Президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським 2 квітня.
  • 7 червня видання Axios з посиланням на джерело в адміністрації Байдена повідомило, що Білий дім розглядав можливість запросити Зеленського у Вашингтон для зустрічі з Байденом до його саміту з президентом РФ, але відмовився від цієї ідеї через зміну керівництва "Нафтогазу".
  • Також, за даними видання, адміністрація Байдена кілька днів тому повідомила українську сторону, що вони проведуть телефонний дзвінок цього тижня, вже в понеділок, і що це може бути напружена розмова.

Українська правда
Теми: БайденЗеленський


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