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Встреча Байдена и Зеленского планируется на конец июля – Кулеба

Пятница, 11 июня 2021, 23:44
Встреча Байдена и Зеленского планируется на конец июля – Кулеба

Встреча президентов США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского запланирована на конец июля.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире "Украина 24"

Прямая речь: "Обсуждается дата в конце июля для визита президента Украины в США.

Это будет полноценный визит. В рамках которого будет не только встреча с Байденом, но и ряд других мероприятий".

Детали: Кулеба рассказал, что визит очень подробно готовится и уже идет работа по ключевым договоренностям. Министр подчеркнул, что украинская сторона работает над тем, чтобы визит был максимально результативным.

Что предшествовало: 7 июня советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан сообщил, что президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден поговорили по телефону, обсуждали, среди прочего, визит в Белый дом этим летом.

Украинская правда
Темы: БайденЗеленский
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