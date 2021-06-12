Понад 90% COVID-випадків в Британії викликані варіантом “Дельта”

Понад 90% випадків COVID-19 в Великобританії нині пов'язані з варіантом коронавірусу "Дельта", вперше виявленим в Індії.

Джерело: The Guardian з посиланням на Службу громадської охорони здоров'я Англії (PHE)

Деталі: Видання зазначає, що останні дані свідчать: число заражень саме варіантом "Дельта" може сягати 96% нових випадків в Англії.

Варіант "Дельта", також відомий як B.1.617.2, був пов'язаний з ростом випадків захворювання COVID-19 в Великобританії в останні тижні. Вважається, що він заразніший, ніж варіант B.1.1.7 "Альфа", який вперше виявили в Кенті, і дещо більш стійкий до вакцин проти COVID-19, особливо після лише однієї дози.

Звіт PHE показав, що випадки зараження "Дельта" подвоюються кожні 4,5-11,5 днів, в залежності від регіону, і що ризик передачі вірусу в домашніх умовах збільшується приблизно на 60% в порівнянні з варіантом "Альфа". Число підтверджених випадків захворювання в Великобританії на сьогодні зросло на 29 892 до 42 323.

Стрибок числа випадків частково пояснюється використанням нового методу для визначення варіанту. Нові дані включають результати швидшого підходу, відомого як генотипування, при якому досліджуються тільки ключові ділянки геному.

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