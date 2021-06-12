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Более 90% COVID-случаев в Великобритании вызваны вариантом "Дельта"

Суббота, 12 июня 2021, 00:29

Более 90% случаев COVID-19 в Великобритании в настоящее время связаны с вариантом коронавируса "Дельта", впервые обнаруженным в Индии.

Источник: The Guardian со ссылкой на Службу общественного здравоохранения Англии (PHE)

Детали: Издание отмечает, что последние данные свидетельствуют: число заражений именно вариантом "Дельта" может достигать 96% новых случаев в Англии.

Вариант "Дельта", также известный как B.1.617.2, был связан с ростом случаев заболевания COVID-19 в Великобритании в последние недели. Считается, что он заразнее, чем вариант B.1.1.7 "Альфа", который впервые обнаружили в Кенте, и несколько более устойчив к вакцинам против COVID-19, особенно после только одной дозы.

Отчет PHE показал, что случаи заражения "Дельта" удваиваются каждые 4,5-11,5 дней, в зависимости от региона, и что риск передачи вируса в домашних условиях увеличивается примерно на 60% по сравнению с вариантом "Альфа". Число подтвержденных случаев заболевания в Великобритании сегодня выросло на 29 892 до 42 323.

Скачок числа случаев частично объясняется использованием нового метода для определения варианта. Новые данные включают результаты быстрого подхода, известного как генотипирование, при котором исследуются только ключевые участки генома.

Напомним:

  • Вариант "Дельта" впервые обнаружили в Индии.
  • Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что вариант "Дельта", видимо, примерно на 40% больше заразен - чем вариант "Альфа".
  • Как сообщается, этот фактор заразности варианта "Дельта" делает правительственное решение Британии о том, ослаблять ли связанные с пандемией ограничения 21 июня, "сложным".

Темы: коронавирусБритания


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