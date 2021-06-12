Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін назвав “нісенітницею” інформацію WP про російський супутник для Ірану

Субота, 12 червня 2021, 02:29
Путін назвав “нісенітницею” інформацію WP про російський супутник для Ірану
NBC News

Президент РФ Володимир Путін назвав "нонсенсом" та "нісенітницею" інформацію видання Washington Post про те, що Росія збирається надати Ірану супутникову систему, яка дозволить Тегерану відстежувати військові цілі.

Джерело: Путін в інтерв’ю NBC News

Пряма мова:  "У нас є плани співпраці з Іраном, включаючи військово-технічне співробітництво…

Це просто фейкові новини. Принаймні, я нічого не знаю про це, ті, хто про це говорить, можливо, будуть знати про це більше. Це просто нонсенс, нісенітниця".

Передісторія:

  • Напередодні видання Washington Post повідомило, що Росія збирається надати Ірану вдосконалений супутник Kanopus-V. Він оснащений камерою з високою роздільною здатністю і дозволить "безперервно спостерігати за об'єктами, починаючи від нафтопереробних заводів в Перській затоці і ізраїльських військових баз до іракських казарм, в яких розміщуються американські війська".
  • Повідомлялося, що Kanopus-V може бути запущений з Росії протягом декількох місяців.
  • Хоча Kanopus-V продається для цивільного використання, лідери Корпусу вартових ісламської революції Ірану з 2018 року здійснили кілька поїздок до Росії, щоб допомогти в переговорах щодо угоди.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінІранРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Путін
Ердоган після Зеленського може поговорити із Путіним – ЗМІ
Путін зашкодив собі, коли визнав фінансування Вагнера – Лінкявічюс
Лукашенко схиляє Україну до переговорів із РФ, ставлячи за приклад Пригожина
Останні новини
02:33
Стала відома причина смерті Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
Усі новини...
Реклама: