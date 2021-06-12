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Путін назвав “нісенітницею” інформацію WP про російський супутник для Ірану

Субота, 12 червня 2021, 02:29
NBC News

Президент РФ Володимир Путін назвав "нонсенсом" та "нісенітницею" інформацію видання Washington Post про те, що Росія збирається надати Ірану супутникову систему, яка дозволить Тегерану відстежувати військові цілі.

Джерело: Путін в інтерв’ю NBC News

Пряма мова:  "У нас є плани співпраці з Іраном, включаючи військово-технічне співробітництво…

Це просто фейкові новини. Принаймні, я нічого не знаю про це, ті, хто про це говорить, можливо, будуть знати про це більше. Це просто нонсенс, нісенітниця".

Передісторія:

  • Напередодні видання Washington Post повідомило, що Росія збирається надати Ірану вдосконалений супутник Kanopus-V. Він оснащений камерою з високою роздільною здатністю і дозволить "безперервно спостерігати за об'єктами, починаючи від нафтопереробних заводів в Перській затоці і ізраїльських військових баз до іракських казарм, в яких розміщуються американські війська".
  • Повідомлялося, що Kanopus-V може бути запущений з Росії протягом декількох місяців.
  • Хоча Kanopus-V продається для цивільного використання, лідери Корпусу вартових ісламської революції Ірану з 2018 року здійснили кілька поїздок до Росії, щоб допомогти в переговорах щодо угоди.

Теми: ПутінІранРосія


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