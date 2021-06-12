Путин назвал "чушью" информацию WP о российском спутнике для Ирана
Суббота, 12 июня 2021, 02:29
Президент РФ Владимир Путин назвал "нонсенсом" и "чушью" информацию издания Washington Post о том, что Россия собирается предоставить Ирану спутниковую систему, которая позволит Тегерану отслеживать военные цели.
Источник: Путин в интервью NBC News
Прямая речь: "У нас есть планы сотрудничества с Ираном, включая военно-техническое сотрудничество...
Это просто фейковые новости. По крайней мере, я ничего не знаю об этом, те, кто об этом говорит, возможно, будут знать об этом больше. Это просто нонсенс, чушь".
Предыстория:
- Накануне издание Washington Post сообщило, что Россия собирается предоставить Ирану усовершенствованный спутник Kanopus-V. Он оснащен камерой с высоким разрешением и позволит "непрерывно наблюдать за объектами, начиная от нефтеперерабатывающих заводов в Персидском заливе и израильских военных баз до иракских казарм, в которых размещаются американские войска".
- Сообщалось, что Kanopus-V может быть запущен из России в течение нескольких месяцев.
- Хотя Kanopus-V продается для гражданского использования, лидеры Корпуса стражей исламской революции Ирана с 2018 года совершили несколько поездок в Россию, чтобы помочь в переговорах по сделке.