Путин назвал "чушью" информацию WP о российском спутнике для Ирана

Президент РФ Владимир Путин назвал "нонсенсом" и "чушью" информацию издания Washington Post о том, что Россия собирается предоставить Ирану спутниковую систему, которая позволит Тегерану отслеживать военные цели.

Источник: Путин в интервью NBC News

Прямая речь: "У нас есть планы сотрудничества с Ираном, включая военно-техническое сотрудничество...

Это просто фейковые новости. По крайней мере, я ничего не знаю об этом, те, кто об этом говорит, возможно, будут знать об этом больше. Это просто нонсенс, чушь".

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