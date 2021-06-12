У Пакистані вирішили заблокувати телефони тим, хто відмовився вакцинуватися

Пакистанська провінція Пенджаб заявила, що блокуватиме мобільні телефони людей, які відмовилися пройти вакцинацію проти COVID-19.

Джерело: AFP

Деталі: Хаммад Раза, прессекретар департаменту первинної медико-санітарної допомоги Пенджабу, сказав, що "спочатку це була всього лише пропозиція, але люди дуже не наважувалися пройти вакцинацію, тому рішення ухвалили". За його словами, державне агентство зв'язку буде вирішувати, як реалізувати цей захід.

Як зазначається, це сталося після того, як провінція Сінд заявила, що держслужбовці, які відмовляються від вакцинації, не отримуватимуть зарплату з липня.

В останні тижні масштаби вакцинації в Пакистані збільшилися, і здебільшого щодня вводиться більше 200 тисяч доз, але це становить лише невелику частину від 220 млн населення. Зробили майже 10,5 млн щеплень.

Водночас в Пенджабі - найбільш густонаселеній провінції країни, до якої належить мегаполіс Лахор - попит на щеплення знизився.

Очільник Пакистанської асоціації молодих лікарів Салман Хасіб сказав AFP, що в Пакистані низький рівень освіти, а люди поширюють чутки та дезінформацію про вакцини. Як зазначається, побоювання з приводу побічних ефектів в поєднанні з дезінформацією про те, що щеплення викликає безпліддя або смерть протягом двох років, викликали сумніви щодо вакцинації.

Відповідно до нових стимулів, тим, хто все ж вакцинується, дозволять доступ в кінотеатри, святкові зали і святині, в той час як обмеження будуть зняті для підприємств в районах, де щепленням захищено більше 20% населення.