В Пакистане решили заблокировать телефоны тем, кто отказался вакцинироваться

Пакистанская провинция Пенджаб заявила, что будет блокировать мобильные телефоны людей, которые отказались пройти вакцинацию против COVID-19.

Источник: AFP

Детали: Хаммад Раза, пресс-секретарь департамента первичной медико-санитарной помощи Пенджаба, сказал, что "сначала это было всего лишь предложение, но люди очень не решались пройти вакцинацию, поэтому решение приняли". По его словам, государственное агентство связи будет решать, как реализовать эти меры.

Как отмечается, это произошло после того, как провинция Синд заявила, что госслужащие, которые отказываются от вакцинации, не будут получать зарплату с июля.

В последние недели масштабы вакцинации в Пакистане увеличились, и в основном ежедневно вводится более 200 тысяч доз, но это составляет лишь небольшую часть от 220 млн населения. Сделали почти 10,5 млн прививок.

В то же время в Пенджабе - наиболее густонаселенной провинции страны, к которой принадлежит мегаполис Лахор - спрос на прививки снизился.

Глава Пакистанской ассоциации молодых врачей Салман Хасиб сказал AFP, что в Пакистане низкий уровень образования, а люди распространяют слухи и дезинформацию о вакцинах. Как отмечается, опасения по поводу побочных эффектов в сочетании с дезинформацией о том, что прививки вызывает бесплодие или смерть в течение двух лет, вызвали сомнения относительно вакцинации.

В соответствии с новыми стимулами, тем, кто все же вакцинируется, разрешат доступ в кинотеатры, праздничные залы и святыни, в то время как ограничения будут сняты для предприятий в районах, где прививкой защищено более 20% населения.