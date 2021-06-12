Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Пакистане решили заблокировать телефоны тем, кто отказался вакцинироваться

Суббота, 12 июня 2021, 03:22
В Пакистане решили заблокировать телефоны тем, кто отказался вакцинироваться

Пакистанская провинция Пенджаб заявила, что будет блокировать мобильные телефоны людей, которые отказались пройти вакцинацию против COVID-19.

Источник: AFP

Детали: Хаммад Раза, пресс-секретарь департамента первичной медико-санитарной помощи Пенджаба, сказал, что "сначала это было всего лишь предложение, но люди очень не решались пройти вакцинацию, поэтому решение приняли". По его словам, государственное агентство связи будет решать, как реализовать эти меры.

Как отмечается, это произошло после того, как провинция Синд заявила, что госслужащие, которые отказываются от вакцинации, не будут получать зарплату с июля.

В последние недели масштабы вакцинации в Пакистане увеличились, и в основном ежедневно вводится более 200 тысяч доз, но это составляет лишь небольшую часть от 220 млн населения. Сделали почти 10,5 млн прививок.

В то же время в Пенджабе - наиболее густонаселенной провинции страны, к которой принадлежит мегаполис Лахор - спрос на прививки снизился. 

Глава Пакистанской ассоциации молодых врачей Салман Хасиб сказал AFP, что в Пакистане низкий уровень образования, а люди распространяют слухи и дезинформацию о вакцинах. Как отмечается, опасения по поводу побочных эффектов в сочетании с дезинформацией о том, что прививки вызывает бесплодие или смерть в течение двух лет, вызвали сомнения относительно вакцинации.

В соответствии с новыми стимулами, тем, кто все же вакцинируется, разрешат доступ в кинотеатры, праздничные залы и святыни, в то время как ограничения будут сняты для предприятий в районах, где прививкой защищено более 20% населения.

Темы: вакцинация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
вакцинация
Нужно ли вакцинироваться и продолжать действие COVID-сертификата – объясняет Минздрав
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Последние новости
23:43
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: