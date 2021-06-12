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Байден готувався до зустрічі з Путіним на брифінгах з розвідки — Time

Субота, 12 червня 2021, 04:51
Байден готувався до зустрічі з Путіним на брифінгах з розвідки — Time

Велика частина підготовки президента США Джо Байдена до зустрічі в Женеві з президентом РФ Володимиром Путіним проходила під час щоденного брифінгу розвідки.

Джерело: джерела Time – три високопоставлені чиновники адміністрації

Деталі: Провідною постаттю на цих брифінгах з розвідки був директор ЦРУ Вільям Бернс, колишній посол США в Москві, який працював на держсекретаря Джеймса Бейкера під час розпаду Радянського Союзу.

Як зазначається, Бернс і інші виступають за повернення до стримування дій Москви в умовах холодної війни. Високопоставлений чиновник адміністрації каже, що "куди б (Путін) не пішов, він повинен зустрічати опір".

Видання пише, що хоча Байден планує жорстко говорити в Женеві, мета полягає в тому, щоб послабити напруженість і забезпечити передбачуваність для обох сторін, "приборкавши авантюризм Путіна".

Передісторія:

  • Президенти США Джо Байден і Росії Володимир Путін домовилися зустрітися 16 червня в Женеві. Це буде їхня перша особиста зустріч.
  • У Білому домі повідомили, що Путін і Байден обговорять "весь спектр нагальних питань". У Кремлі заявили, що планується "обговорити стан і перспективи подальшого розвитку російсько-американських відносин, проблематику стратегічної стабільності, а також актуальні питання міжнародного порядку денного, включаючи взаємодію в боротьбі з пандемією коронавірусу і врегулювання регіональних конфліктів".

"Українська правда" в Threads

Теми: БайденПутін
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