Байден готовился к встрече с Путиным на брифингах по разведке — Time

Большая часть подготовки президента США Джо Байдена ко встрече в Женеве с президентом РФ Владимиром Путиным проходила во время ежедневного брифинга разведки.

Источник: источники Time - три высокопоставленные чиновники администрации

Детали: Ведущей фигурой на этих брифингах по разведке был директор ЦРУ Уильям Бернс, бывший посол США в Москве, который работал на госсекретаря Джеймса Бейкера при распаде Советского Союза.

Как отмечается, Бернс и другие выступают за возвращение к сдерживанию действий Москвы в условиях холодной войны. Высокопоставленный чиновник администрации говорит, что "куда бы (Путин) не пошел, он должен встречать сопротивление".

Издание пишет, что хотя Байден планирует жестко говорить в Женеве, цель состоит в том, чтобы ослабить напряженность и обеспечить предсказуемость для обеих сторон, "обуздав авантюризм Путина".

Предыстория: