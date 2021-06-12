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Байден готовился к встрече с Путиным на брифингах по разведке — Time

Суббота, 12 июня 2021, 04:51

Большая часть подготовки президента США Джо Байдена ко встрече в Женеве с президентом РФ Владимиром Путиным проходила во время ежедневного брифинга разведки.

Источник: источники Time - три высокопоставленные чиновники администрации

Детали: Ведущей фигурой на этих брифингах по разведке был директор ЦРУ Уильям Бернс, бывший посол США в Москве, который работал на госсекретаря Джеймса Бейкера при распаде Советского Союза.

Как отмечается, Бернс и другие выступают за возвращение к сдерживанию действий Москвы в условиях холодной войны. Высокопоставленный чиновник администрации говорит, что "куда бы (Путин) не пошел, он должен встречать сопротивление".

Издание пишет, что хотя Байден планирует жестко говорить в Женеве, цель состоит в том, чтобы ослабить напряженность и обеспечить предсказуемость для обеих сторон, "обуздав авантюризм Путина".

Предыстория:

  • Президенты США Джо Байден и России Владимир Путин договорились встретиться 16 июня в Женеве. Это будет их первая личная встреча.
  • В Белом доме сообщили, что Путин и Байден обсудят "весь спектр насущных вопросов". В Кремле заявили, что планируется "обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов".

Темы: БайденПутин


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