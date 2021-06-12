У Novavax заявляють, що їхня вакцина захищає від південноафриканського COVID-19
Компанія Novavax Inc заявила, що її експериментальна вакцина проти COVID-19 засвідчила імунну відповідь і захист від варіанту коронавірусу, вперше виявленого в Південній Африці.
Джерело: Reuters
Деталі: Зазначається, що вакцина NVX-CoV2373 проходить кілька випробувань, але ще не отримала дозволу на використання в будь-якій країні.
Novavax повідомив, що дослідження на мишах і бабуїнах засвідчили, що інша вакцина, спеціально націлена на південноафриканський варіант, нині відомий як "Бета", викликала імунну відповідь і захист, і очікується, що восени будуть проведені подальші клінічні випробування вакцини, орієнтованої на "Бета".
Компанія повідомила, що тестування сироватки крові 30 учасників проміжного випробування, які отримали обидві дози NVX-CoV2373, виявило стійкі реакції антитіл на вихідну версію коронавірусу, а також на варіанти "Альфа" та "Бета".
Однак, за словами Novavax, реакція на варіант "Бета" була трохи меншою.
Європейське агентство з лікарських засобів почало безперервний огляд вакцини Novavax в лютому. Очікується, що в поточному кварталі будуть опубліковані дані його основного дослідження в США і Мексиці.
Нагадаємо:
- Novavax – це вакцина, яка містить крихітні частинки, зроблені з вирощеної в лабораторії версії шипоподібного білка, який є на поверхні коронавірусу.
- Коли людині вводять вакцину, її імунна система визначає білкові частинки як чужорідні і виробляє захист проти них.
- В Україну Novavax планує поставити 4 млн доз у серпні, після чого по 2 млн доз щомісяця. Загалом мова йде про 10 млн доз.