Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Novavax заявляють, що їхня вакцина захищає від південноафриканського COVID-19

Субота, 12 червня 2021, 05:50

Компанія Novavax Inc заявила, що її експериментальна вакцина проти COVID-19 засвідчила імунну відповідь і захист від варіанту коронавірусу, вперше виявленого в Південній Африці.

Джерело: Reuters

Деталі: Зазначається, що вакцина NVX-CoV2373 проходить кілька випробувань, але ще не отримала дозволу на використання в будь-якій країні.

Novavax повідомив, що дослідження на мишах і бабуїнах засвідчили, що інша вакцина, спеціально націлена на південноафриканський варіант, нині відомий як "Бета", викликала імунну відповідь і захист, і очікується, що восени будуть проведені подальші клінічні випробування вакцини, орієнтованої на "Бета".

Компанія повідомила, що тестування сироватки крові 30 учасників проміжного випробування, які отримали обидві дози NVX-CoV2373, виявило стійкі реакції антитіл на вихідну версію коронавірусу, а також на варіанти "Альфа" та "Бета".

Однак, за словами Novavax, реакція на варіант "Бета" була трохи меншою.

Європейське агентство з лікарських засобів почало безперервний огляд вакцини Novavax в лютому. Очікується, що в поточному кварталі будуть опубліковані дані його основного дослідження в США і Мексиці.

Нагадаємо:

  • Novavax – це вакцина, яка містить крихітні частинки, зроблені з вирощеної в лабораторії версії шипоподібного білка, який є на поверхні коронавірусу.
  • Коли людині вводять вакцину, її імунна система визначає білкові частинки як чужорідні і виробляє захист проти них.
  • В Україну Novavax планує поставити 4 млн доз у серпні, після чого по 2 млн доз щомісяця. Загалом мова йде про 10 млн доз.

Теми: вакцинаціякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Суддів КС відбиратимуть по-новому й захистять від політики – стратегія

Зеленський підписав указ про створення музею Івана Марчука

Пасажир помер у поїзді після падіння з верхньої полиці

"Нетравлення шлунка": Путін грубо відповів на питання, чи він убивця

Стало відоме ім'я загиблого біля Водяного бійця

У США розповіли, яке військове обладнання нададуть Україні

Усі новини...
вакцинація
У Пакистані вирішили заблокувати телефони тим, хто відмовився вакцинуватися
Агентство ЄС затвердило підприємство у Франції для виробництва вакцини Moderna
Данія готова поставити в Україну 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу
Останні новини
15:09
Суддів КС відбиратимуть по-новому й захистять від політики – стратегія
14:29
Чорногорія просить допомоги ЄС, щоб повернути кредит Китаю
14:28
Вакарчук повідомив про розставання з Лялею Фонарьовою
14:03
Магістральні газопроводи залишились без наглядової ради
13:57
Теплі літні грози пройдуть по всій Україні
13:23
Єлизавета II посвятила у лицарі розробників вакцини проти COVID
13:13
Зеленський підписав указ про створення музею Івана Марчука
13:01
Жителів ОРДО возять до РФ по паспорти спеціальними рейсами
12:34
Експрем’єр Франції може увійти до ради директорів російської "Зарубежнефти"
12:28
Пасажир помер у поїзді після падіння з верхньої полиці
Усі новини...