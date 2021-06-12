У Novavax заявляють, що їхня вакцина захищає від південноафриканського COVID-19

Компанія Novavax Inc заявила, що її експериментальна вакцина проти COVID-19 засвідчила імунну відповідь і захист від варіанту коронавірусу, вперше виявленого в Південній Африці.

Джерело: Reuters

Деталі: Зазначається, що вакцина NVX-CoV2373 проходить кілька випробувань, але ще не отримала дозволу на використання в будь-якій країні.

Novavax повідомив, що дослідження на мишах і бабуїнах засвідчили, що інша вакцина, спеціально націлена на південноафриканський варіант, нині відомий як "Бета", викликала імунну відповідь і захист, і очікується, що восени будуть проведені подальші клінічні випробування вакцини, орієнтованої на "Бета".

Компанія повідомила, що тестування сироватки крові 30 учасників проміжного випробування, які отримали обидві дози NVX-CoV2373, виявило стійкі реакції антитіл на вихідну версію коронавірусу, а також на варіанти "Альфа" та "Бета".

Однак, за словами Novavax, реакція на варіант "Бета" була трохи меншою.

Європейське агентство з лікарських засобів почало безперервний огляд вакцини Novavax в лютому. Очікується, що в поточному кварталі будуть опубліковані дані його основного дослідження в США і Мексиці.

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