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У Novavax заявляють, що їхня вакцина захищає від південноафриканського COVID-19

Субота, 12 червня 2021, 05:50
У Novavax заявляють, що їхня вакцина захищає від південноафриканського COVID-19

Компанія Novavax Inc заявила, що її експериментальна вакцина проти COVID-19 засвідчила імунну відповідь і захист від варіанту коронавірусу, вперше виявленого в Південній Африці.

Джерело: Reuters

Деталі: Зазначається, що вакцина NVX-CoV2373 проходить кілька випробувань, але ще не отримала дозволу на використання в будь-якій країні.

Novavax повідомив, що дослідження на мишах і бабуїнах засвідчили, що інша вакцина, спеціально націлена на південноафриканський варіант, нині відомий як "Бета", викликала імунну відповідь і захист, і очікується, що восени будуть проведені подальші клінічні випробування вакцини, орієнтованої на "Бета".

Компанія повідомила, що тестування сироватки крові 30 учасників проміжного випробування, які отримали обидві дози NVX-CoV2373, виявило стійкі реакції антитіл на вихідну версію коронавірусу, а також на варіанти "Альфа" та "Бета".

Однак, за словами Novavax, реакція на варіант "Бета" була трохи меншою.

Європейське агентство з лікарських засобів почало безперервний огляд вакцини Novavax в лютому. Очікується, що в поточному кварталі будуть опубліковані дані його основного дослідження в США і Мексиці.

Нагадаємо:

  • Novavax – це вакцина, яка містить крихітні частинки, зроблені з вирощеної в лабораторії версії шипоподібного білка, який є на поверхні коронавірусу.
  • Коли людині вводять вакцину, її імунна система визначає білкові частинки як чужорідні і виробляє захист проти них.
  • В Україну Novavax планує поставити 4 млн доз у серпні, після чого по 2 млн доз щомісяця. Загалом мова йде про 10 млн доз.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірус
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