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В Novavax заявляют, что их вакцина защищает от южноафриканского COVID-19

Суббота, 12 июня 2021, 05:50

Компания Novavax Inc заявила, что ее экспериментальная вакцина против COVID-19 показала иммунный ответ и защиту от варианта коронавируса, впервые обнаруженного в Южной Африке.

Источник: Reuters

Детали: Отмечается, что вакцина NVX-CoV2373 проходит несколько испытаний, но еще не получила разрешения на использование в какой-либо стране.

Novavax сообщил, что исследования на мышах и бабуинов показали, что другая вакцина, специально нацеленная на южноафриканский вариант, ныне известный как "Бета", вызвала иммунный ответ и защиту, и ожидается, что осенью будут проведены дальнейшие клинические испытания вакцины, ориентированной на "Бета".

Компания сообщила, что тестирование сыворотки крови 30 участников промежуточного испытания, которые получили обе дозы NVX-CoV2373, обнаружило устойчивые реакции антител на исходную версию коронавируса, а также на варианты "Альфа" и "Бета".

Однако, по словам Novavax, реакция на вариант "Бета" была несколько меньше.

Европейское агентство по лекарственным средствам начало непрерывный обзор вакцины Novavax в феврале. Ожидается, что в текущем квартале будут опубликованы данные его основного исследования в США и Мексике.

Напомним:

  • Novavax - это вакцина, которая содержит крошечные частицы, сделанные из выращенной в лаборатории версии шиповидного белка, который находится на поверхности коронавируса.
  • Когда человеку вводят вакцину, его иммунная система определяет белковые частицы как чужеродные и производит защиту против них.
  • В Украину Novavax планирует поставить 4 млн доз в августе, после чего по 2 млн доз в месяц. В целом речь идет о 10 млн доз.

Темы: вакцинациякоронавирус


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