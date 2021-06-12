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Бразилія обійшла Індію за поширеністю COVID-19

Субота, 12 червня 2021, 06:28
Бразилія обійшла Індію за поширеністю COVID-19

10 червня у 411 614 людей у світі виявили COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в Бразилії – 86 061 випадок, в Індії -  84 695, у Колумбії – 29 570.

Крім того, в Аргентині – 26 934, у США – 16 145.

 

Україна з 1 603 хворими знаходиться на 37 місці у світі - між Монголією (1 622) та Угандою (1 566). Серед європейських країн Україна на 7 місці.

Померли за добу 11 422 людини у світі. За щоденною кількістю смертей Україна 19 у світі і четверта в Європі.

Нагадаємо: 10 червня в Україні зафіксували 1 603 нових випадків COVID-19, госпіталізували 762 особи, померли 70 хворих, одужали 5 583 особи.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда

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Теми: коронавірус
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