Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Бразилія обійшла Індію за поширеністю COVID-19

Субота, 12 червня 2021, 06:28

10 червня у 411 614 людей у світі виявили COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в Бразилії – 86 061 випадок, в Індії -  84 695, у Колумбії – 29 570.

Крім того, в Аргентині – 26 934, у США – 16 145.

 

Україна з 1 603 хворими знаходиться на 37 місці у світі - між Монголією (1 622) та Угандою (1 566). Серед європейських країн Україна на 7 місці.

Померли за добу 11 422 людини у світі. За щоденною кількістю смертей Україна 19 у світі і четверта в Європі.

Нагадаємо: 10 червня в Україні зафіксували 1 603 нових випадків COVID-19, госпіталізували 762 особи, померли 70 хворих, одужали 5 583 особи.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Суддів КС відбиратимуть по-новому й захистять від політики – стратегія

Зеленський підписав указ про створення музею Івана Марчука

Пасажир помер у поїзді після падіння з верхньої полиці

"Нетравлення шлунка": Путін грубо відповів на питання, чи він убивця

Стало відоме ім'я загиблого біля Водяного бійця

У США розповіли, яке військове обладнання нададуть Україні

Усі новини...
коронавірус
ЗМІ: Лондон подумує відкласти зняття коронавірусних обмежень до липня
У Novavax заявляють, що їхня вакцина захищає від південноафриканського COVID-19
Понад 90% COVID-випадків в Британії викликані варіантом “Дельта”
Останні новини
15:09
Суддів КС відбиратимуть по-новому й захистять від політики – стратегія
14:29
Чорногорія просить допомоги ЄС, щоб повернути кредит Китаю
14:28
Вакарчук повідомив про розставання з Лялею Фонарьовою
14:03
Магістральні газопроводи залишились без наглядової ради
13:57
Теплі літні грози пройдуть по всій Україні
13:23
Єлизавета II посвятила у лицарі розробників вакцини проти COVID
13:13
Зеленський підписав указ про створення музею Івана Марчука
13:01
Жителів ОРДО возять до РФ по паспорти спеціальними рейсами
12:34
Експрем’єр Франції може увійти до ради директорів російської "Зарубежнефти"
12:28
Пасажир помер у поїзді після падіння з верхньої полиці
Усі новини...