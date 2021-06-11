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Covid в Україні: 1 603 випадки за добу, у Києві досі найбільше

П'ятниця, 11 червня 2021, 08:24

За добу 10 червня в Україні зафіксували 1 603 нових випадків захворювання на COVID-19, госпіталізували 762 особи, померли 70 хворих, одужали 5 583 особи.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Серед нових хворих 75 дітей та 72 медпрацівники.

Найбільше випадків захворювання в цей четвер підтвердили у м. Київ (217), Дніпропетровській (121), Львівській (113), Київській (105) та Запорізькій (97) областях.   

За добу протестовано: методом ПЛР – 25 837 осіб, методом ІФА – 10 741 особу, експрес-тестами – 18 764 особи.

 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 221 427 осіб, із них одужали 2 120 780 осіб, померли 51 577 хворих.

Нагадаємо: За добу 9 червня в Україні зафіксували 1 785 нових випадків захворювання на COVID-19, госпіталізували 741 особу, померли 97 хворих, одужали 6 513 осіб.

У світі 9 червня зафіксували 434 852 інфікування COVID-19. Україна була на 36 місці у світі за добовим приростом хворих (серед Європи – 7) і на 17-му місці за добовою смертністю (в Європі – 3).

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Три місяці щеплень позаду. Чи стає Україна ближчою до колективного імунітету до коронавірусу?

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія


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