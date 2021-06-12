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Бразилия обошла Индию по распространенности COVID-19

Суббота, 12 июня 2021, 06:28
Бразилия обошла Индию по распространенности COVID-19

10 июня у 411 614 человек в мире обнаружили COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Бразилии - 86 061 случай, в Индии - 84 695, в Колумбии - 29 570.

Кроме того, в Аргентине - 26 934, в США - 16 145.

 

Украина с 1603 больными находится на 37 месте в мире - между Монголией (1622) и Угандой (1566). Среди европейских стран Украина на 7 месте.

Умерли за сутки 11422 человека в мире. По ежедневному количеству смертей Украина 19 в мире и четвертая в Европе.

Напомним: 10 июня в Украине зафиксировали 1603 новых случаев COVID-19, госпитализировали 762 человека, умерли 70 больных, выздоровели 5583 человека.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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