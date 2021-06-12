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У США розповіли, яке військове обладнання нададуть Україні

Субота, 12 червня 2021, 10:44

Виділена Пентагоном Україні допомога в розмірі 150 мільйонів доларів буде включати протиартилерійські радари, засоби радіоелектронної боротьби і технології боротьби з дронами.

Джерело: Міноборони США

Деталі: У повідомленні зазначається, що новий пакет допомоги включає в себе надання протиартилерійських радарів, засобів для боротьби з безпілотними летальними апаратами, засобів захищеного зв'язку, засобів радіоелектронної боротьби і військово-медичної евакуації, а також навчання та обладнання для підвищення безпеки і потужностей баз ВПС України.

Цей пакет доповнює виділений 1 березня 2021 року пакет на суму 125 мільйонів доларів, який включає в себе патрульні катери Mark VI, протиартилерійські радари, тактичне обладнання, підтримку супутникових знімків і можливостей аналізу, а також обладнання для надання медичної допомоги військовослужбовцям та бойової евакуації.

У повідомленні вказується, що з 2014 року Сполучені Штати виділили Україні безпекову допомогу на суму понад 2,5 мільярда доларів і будуть продовжувати зміцнювати наше стратегічне партнерство у сфері оборони.

Що передувало: 11 червня Міністерство оборони США затвердило другу частину безпекової допомоги Україні у розмірі 150 мільйонів доларів. 

Українська правда
Теми: США


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