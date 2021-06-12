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В США рассказали, какое военное оборудование предоставят Украине

Суббота, 12 июня 2021, 10:44
В США рассказали, какое военное оборудование предоставят Украине

Выделенная Пентагоном Украине помощь в размере 150 миллионов долларов будет включать противоартиллерийские радары, средства радиоэлектронной борьбы и технологии борьбы с дронами.

Источник: Минобороны США

Детали: В сообщении отмечается, что новый пакет помощи включает в себя предоставление противоартиллерийских радаров, средств для борьбы с беспилотными летальными аппаратами, средств защищенной связи, средств радиоэлектронной борьбы и военно-медицинской эвакуации, а также обучение и оборудование для повышения безопасности и мощностей баз ВВС Украины.

Этот пакет дополняет выделенный 1 марта 2021 года пакет на сумму 125 миллионов долларов, который включает в себя вооруженные патрульные катера Mark VI, противоартиллерийские радары, тактическое оборудование, поддержку спутниковых снимков и возможностей анализа, а также оборудование для оказания медицинской помощи военнослужащим и боевой эвакуации.

В сообщении указывается, что с 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более 2,5 миллиарда долларов и будут продолжать укреплять наше стратегическое партнерство в области обороны.

Что предшествовало: 11 июня Министерство обороны США утвердило вторую часть безопасности помощи Украине в размере 150 миллионов долларов.

Украинская правда

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Темы: США
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