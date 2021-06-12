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Гібридні війська РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Авдіївки

Субота, 12 червня 2021, 17:59

Від початку поточної доби, 12 червня, окупанти 5 разів порушили перемир'я на лінії зіткнення у Донецькій та Луганській областях, зокрема, обстріляли українські позиції з підствольних гранатометів.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Деталі: У штабі констатували, що російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках ТКГ, з метою подальшого звинувачення української сторони у порушенні режиму припинення вогню.

Від початку доби зафіксували 5 порушень режиму "тиші".

Так, поблизу Водяного, що на Приазов’ї, ворог тричі вів вогонь з автоматичних станкових, станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Авдіївки окупанти обстріляли українські позиції з підствольних гранатометів. Бойових втрат серед військових Збройних сил України немає.

Крім того, на півночі Луганської області у суботу був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-3М" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ.

Дослівно: "Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК".

Українська правда
Теми: війнаДонбасООСРосія


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