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Гибридные войска РФ обстреляли позиции ВСУ вблизи Авдеевки

Суббота, 12 июня 2021, 17:59

С начала текущих суток, 12 июня, оккупанты 5 раз нарушили перемирие на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, в частности, обстреляли украинские позиции из подствольных гранатометов.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Детали: В штабе констатировали, что российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках ТКГ с целью дальнейшего обвинения украинской стороны в нарушении режима прекращения огня.

С начала суток зафиксированы 5 нарушений режима "тишины".

Так, вблизи Водяного, что на Приазовье, враг трижды вел огонь из автоматических станковых, станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Авдеевки оккупанты обстреляли украинские позиции из подствольных гранатометов. Боевых потерь среди военных Вооруженных сил Украины нет.

Кроме того, на севере Луганской области в субботу был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя был подавлен средствами РЭБ.

Дословно: "О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК".

Украинская правда
Темы: войнаДонбассООСРосcия


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