Гибридные войска РФ обстреляли позиции ВСУ вблизи Авдеевки
С начала текущих суток, 12 июня, оккупанты 5 раз нарушили перемирие на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, в частности, обстреляли украинские позиции из подствольных гранатометов.
Источник: вечерняя сводка штаба ООС
Детали: В штабе констатировали, что российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках ТКГ с целью дальнейшего обвинения украинской стороны в нарушении режима прекращения огня.
С начала суток зафиксированы 5 нарушений режима "тишины".
Так, вблизи Водяного, что на Приазовье, враг трижды вел огонь из автоматических станковых, станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку Авдеевки оккупанты обстреляли украинские позиции из подствольных гранатометов. Боевых потерь среди военных Вооруженных сил Украины нет.
Кроме того, на севере Луганской области в субботу был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя был подавлен средствами РЭБ.
Дословно: "О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК".