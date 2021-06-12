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Очільниця ОБСЄ їде на Донбас

Субота, 12 червня 2021, 20:49

Чинна глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде 13-15 червня відвідає Україну з робочим візитом, під час якого разом із керівництвом МЗС України  побуває в зоні проведення Операції об'єднаних сил.

Джерело: пресслужба МЗС України

Дослівно: "Це буде вже другий візит Анн Лінде до нашої країни з початку Шведського головування в ОБСЄ, що підтверджує пріоритетну увагу Швеції до питання припинення збройної агресії Російської Федерації проти України".

Деталі: У відомстві повідомили, що ключовими темами переговорів глави МЗС України Дмитра Кулеби і Анн Лінде стане безпекова ситуація на тимчасово окупованих територіях України, зусилля з політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, свобода судноплавства в Азовському і Чорному морях.

Голова ОБСЄ відвідає разом із керівництвом МЗС України зону ООС, де особисто ознайомиться з діяльністю СММ ОБСЄ в Україні та наслідками збройної агресії РФ, особливостями пересування морських суден у Чорному та Азовському морях.

На 15 червня запланована спільна прес-конференція Кулеби та Лінде.

Українська правда
Теми: ОБСЄДонбасвійнаООС


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