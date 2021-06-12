Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Очільниця ОБСЄ їде на Донбас

Субота, 12 червня 2021, 20:49
Очільниця ОБСЄ їде на Донбас

Чинна глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде 13-15 червня відвідає Україну з робочим візитом, під час якого разом із керівництвом МЗС України  побуває в зоні проведення Операції об'єднаних сил.

Джерело: пресслужба МЗС України

Дослівно: "Це буде вже другий візит Анн Лінде до нашої країни з початку Шведського головування в ОБСЄ, що підтверджує пріоритетну увагу Швеції до питання припинення збройної агресії Російської Федерації проти України".

Деталі: У відомстві повідомили, що ключовими темами переговорів глави МЗС України Дмитра Кулеби і Анн Лінде стане безпекова ситуація на тимчасово окупованих територіях України, зусилля з політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, свобода судноплавства в Азовському і Чорному морях.

Голова ОБСЄ відвідає разом із керівництвом МЗС України зону ООС, де особисто ознайомиться з діяльністю СММ ОБСЄ в Україні та наслідками збройної агресії РФ, особливостями пересування морських суден у Чорному та Азовському морях.

На 15 червня запланована спільна прес-конференція Кулеби та Лінде.

Українська правда
Теми: ОБСЄДонбасвійнаООС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
ОБСЄ
Парламентська асамблея ОБСЄ назвала РФ державою-спонсором тероризму
Кулеба вітає звіт ОБСЄ щодо викрадення Росією українських дітей: потужні докази
Росія відмовилась платити внески до Парламентської асамблеї ОБСЄ
Останні новини
02:33
Стала відома причина смерті Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
Усі новини...
Реклама: