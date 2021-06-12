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Руководительница ОБСЕ едет на Донбасс

Суббота, 12 июня 2021, 20:49

Действующая глава ОБСЕ, министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде 13-15 июня посетит Украину с рабочим визитом, во время которого вместе с руководством МИД Украины побывает в зоне проведения операции Объединенных сил.

Источник: пресс-служба МИД Украины

Дословно: "Это будет уже второй визит Анн Линде в нашу страну с начала Шведского председательства в ОБСЕ, что подтверждает приоритетное внимание Швеции к вопросу прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".

Детали: В ведомстве сообщили, что ключевыми темами переговоров главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и Анн Линде станет ситуация в сфере безопасности на временно оккупированных территориях Украины, усилия по политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта, деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, свобода судоходства в Азовском и Черном морях.

Председатель ОБСЕ посетит вместе с руководством МИД Украины зону ООС, где лично ознакомится с деятельностью СММ ОБСЕ в Украине и последствиями вооруженной агрессии РФ, особенностями передвижения морских судов в Черном и Азовском морях.

На 15 июня запланирована совместная пресс-конференция Кулебы и Линде.

Украинская правда
Темы: ОБСЕДонбассвойнаООС


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