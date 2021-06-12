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Саміт G7: Байден провів зустріч з Меркель

Субота, 12 червня 2021, 22:39
Саміт G7: Байден провів зустріч з Меркель

Президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрілися у суботу, 12 червня, на полях саміту "Великої сімки".

Джерело: повідомлення президента Сполучених Штатів, речник німецького уряду Штеффен Зайберт у Twitter

Деталі: За словами Байдена, зараз зв'язки між США та Німеччиною міцніші, ніж будь-коли. Також він запросив Меркель відвідати Білий дім у липні.

Як повідомив Зайберт, зустріч відбулася між робочими засіданнями лідерів семи провідних демократій світу та ЄС. Меркель уточнила, що атмосфера зустрічі була позначена "готовністю до співпраці" та "взаємними інтересами".

Пряма мова Байдена: "Сьогодні у мене була чудова зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Зв'язки між нашими двома країнами міцніші, ніж будь-коли – і я радий вітати її в Білому домі наступного місяця, щоб продовжити нашу роботу".

 

Нагадаємо: Раніше радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван анонсував, що делегація Сполучених Штатів на чолі з президентом Джо Байденом під час зустрічі з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель обговорить питання трубопроводу "Північний потік-2" і наслідків його будівництва.

Українська правда

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Теми: МеркельБайденG7НімеччинаСША
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