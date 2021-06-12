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Саммит G7: Байден провел встречу с Меркель

Суббота, 12 июня 2021, 22:39
Саммит G7: Байден провел встречу с Меркель

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель встретились в субботу, 12 июня, на полях саммита "Большой семерки".

Источник: сообщение президента Соединенных Штатов, спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт в Twitter

Детали: По словам Байдена, сейчас связи между США и Германией крепче, чем когда-либо. Также он пригласил Меркель посетить Белый дом в июле.

Как сообщил Зайберт, встреча состоялась между рабочими заседаниями лидеров семи ведущих демократий мира и ЕС. Меркель уточнила, что атмосфера встречи была обозначена "готовностью к сотрудничеству" и "взаимными интересами".

Прямая речь Байдена: "Сегодня у меня была замечательная встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Связи между нашими двумя странами крепче, чем когда-либо - и я рад приветствовать ее в Белом доме в следующем месяце, чтобы продолжить нашу работу".

 

Напомним: Ранее советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан анонсировал, что делегация Соединенных Штатов во главе с президентом Джо Байденом во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудит вопрос трубопровода "Северный поток-2" и последствий его строительства.

Украинская правда

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Темы: МеркельБайденG7ГерманияСША
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