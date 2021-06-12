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Байден та Макрон зустрілися на саміті G7

Субота, 12 червня 2021, 23:11
Байден та Макрон зустрілися на саміті G7

Президенти США та Франції Джо Байден і Еммануель Макрон провели офіційну зустріч на полях саміту "Великої сімки".

Джерело: Макрон у Twitter

Деталі: Байден констатував, що він з колегою обговорив багато питань, і позиції обох країн збігаються: "Ми на одній стороні". Також він подякував президенту Франції за плідні переговори.

Водночас за словами Макрона, зараз Франції та Сполученим Штатам необхідне партнерство та співпраця.  

Пряма мова Макрона: "Що нам потрібно - це співробітництво: лідерство і партнерство".

Нагадаємо: Президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрілися у суботу, 12 червня.

Українська правда

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Теми: G7БайденМакронСШАФранція
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