Байден та Макрон зустрілися на саміті G7

Президенти США та Франції Джо Байден і Еммануель Макрон провели офіційну зустріч на полях саміту "Великої сімки".

Джерело: Макрон у Twitter

Деталі: Байден констатував, що він з колегою обговорив багато питань, і позиції обох країн збігаються: "Ми на одній стороні". Також він подякував президенту Франції за плідні переговори.

Водночас за словами Макрона, зараз Франції та Сполученим Штатам необхідне партнерство та співпраця.

Пряма мова Макрона: "Що нам потрібно - це співробітництво: лідерство і партнерство".

What we need is cooperation: leadership is partnership. pic.twitter.com/S4OJpKTLD0