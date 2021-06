Байден и Макрон встретились на саммите G7

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон провели официальную встречу на полях саммита "Большой семерки".

Источник: Макрон в Twitter

Детали: Байден констатировал, что он с коллегой обсудил много вопросов, и позиции обеих стран совпадают: "Мы на одной стороне". Также он поблагодарил президента Франции за плодотворные переговоры.

В то же время по словам Макрона, сейчас Франции и Соединенным Штатам необходимо партнерство и сотрудничество.

Прямая речь Макрона: "Что нам нужно - это сотрудничество: лидерство и партнерство".

What we need is cooperation: leadership is partnership. pic.twitter.com/S4OJpKTLD0