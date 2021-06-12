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Байден и Макрон встретились на саммите G7

Суббота, 12 июня 2021, 23:11
Байден и Макрон встретились на саммите G7

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон провели официальную встречу на полях саммита "Большой семерки".

Источник: Макрон в Twitter

Детали: Байден констатировал, что он с коллегой обсудил много вопросов, и позиции обеих стран совпадают: "Мы на одной стороне". Также он поблагодарил президента Франции за плодотворные переговоры.

В то же время по словам Макрона, сейчас Франции и Соединенным Штатам необходимо партнерство и сотрудничество.

Прямая речь Макрона: "Что нам нужно - это сотрудничество: лидерство и партнерство".

Напомним: Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель встретились в субботу, 12 июня.

Украинская правда

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Темы: G7БайденМакронСШАФранция
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