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Євро-2020: Росія без шансів програла Бельгії

Субота, 12 червня 2021, 23:53
Євро-2020: Росія без шансів програла Бельгії

Збірна Бельгії у стартовому матчі Євро-2020 у групі В з рахунком 3:0 розгромила команду Росії.

Джерело: трансляція поєдинку

Деталі: Матч пройшов у суботу 12 червня у Санкт-Петербурзі.

На десятій хвилині рахунок у грі був відкритий. Ромелу Лукаку після помилки захисту росіян пробив у кут воріт з метрів десяти - 1:0. У наступні 20 хвилин бельгійці мали ще кілька нагод збільшити рахунок. Удар Едена Азара взяв воротар збірної Росії, а Феррейра Карраско пробив вище воріт з вигідної позиції.

У Росії у першому таймі був лише один удар у площину воріт. Після стандарту Фернандес пробив прямо в руки Тібо Куртуа.

На 34-й хвилині Бельгія забиває другий гол. На добивання своєчасно зіграв Тома Меньє. Заключну 45-хвилинку Бельгії зіграла по рахунку і не дала своєму супернику хоча б шанс на гол. На 88-й хвилині бельгійці довели рахунок до розгромного. Лукаку вибіг сам на сам з воротарем росіян і пробив філігранно - 3:0.

В іншому матчі групи В збірна Фінляндії перемогла команду Данії з мінімальним рахунком. Ще в одній грі дня Вельс та Швейцарія у групі А зіграли у результативну нічию 1:1.

Микола Аврамчук для УП

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Теми: футбол
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