Евро-2020: Россия без шансов проиграла Бельгии

Сборная Бельгии в стартовом матче Евро-2020 в группе В со счетом 3:0 разгромила команду России.

Источник: трансляция поединка

Детали: Матч прошел в субботу 12 июня в Санкт-Петербурге.

На десятой минуте счет в игре был открыт. Лукаку после ошибки защиты россиян пробил в угол ворот метров с десяти - 1:0. В следующие 20 минут бельгийцы имели еще несколько возможностей увеличить счет. Удар Эдена Азара взял вратарь сборной России, а Феррейра Карраско пробил выше ворот с выгодной позиции.

В России в первом тайме был только один удар в створ ворот. После стандарта Фернандес пробил прямо в руки Куртуа.

На 34-й минуте Бельгия забивает второй гол. На добивании своевременно сыграл Тома Менье. Заключительную 45-минутку Бельгия сыграла по счету и не дала своему сопернику хотя бы шанс на гол. На 88-й минуте бельгийцы довели счет до разгромного. Лукаку выбежал один на один с вратарем россиян и пробил филигранно - 3:0.

В другом матче группы В сборная Финляндии победила команду Дании с минимальным счетом. Еще в одной игре дня Уэльс и Швейцария в группе А сыграли в результативную ничью 1:1.