Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Україна підтримала данського футболіста, який знепритомнів під час матчу Євро-2020

Неділя, 13 червня 2021, 00:29

Збірна України підтримала данського футболіста, який знепритомнів на матчі Євро-2020.

Джерело: Uafukraine в Instagram

Дослівно: "Андрій Шевченко та національна команда України на підтримку Крістіана Еріксена: Крістіане, тримайся, ми з Тобою!"

Що передувало: Півзахисник футбольної збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів під час матчу першого туру групового етапу чемпіонату Європи з футболу.

Інцидент стався під час гри збірної Данії з командою Фінляндії.

Після відновлення гри Фінляндія виграла у Данії 1:0.

Українська правда
Теми: футболспорт


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна підтримала данського футболіста, який знепритомнів під час матчу Євро-2020

фотоСаміт G7: Байден провів зустріч з Меркель

Окупанти назвали єдиний спосіб забезпечити Крим прісною водою

фото, відеоЄвро-2020: футболіст Еріксен знепритомнів під час гри Данія-Фінляндія

У Міноборони пояснили, як використають військову допомогу США в розмірі $150 млн

Covid у РФ: кількість хворих росте, у Москві – рекордні показники й карантин

Усі новини...
футбол
Євро-2020: Росія без шансів програла Бельгії
Євро-2020: футболіст Еріксен знепритомнів під час гри Данія-Фінляндія
Євро-2020 стартував: Італія розгромила Туреччину
Останні новини
05:38
Країни G7 представлять масштабну кліматичну програму – ЗМІ
04:36
У Сирії лікарню обстріляли ракетами, 13 загиблих
03:40
На Франківщині розшукують дитину, яку понесло течією річки
02:57
Шкарлет про дисертацію Киви: "Жодного заперечення до Міносвіти не надійшло"
02:15
Політ у космос із Безосом продали за $ 28 мільйонів
01:35
В Кабулі внаслідок підриву двох автобусів загинули 7 осіб
00:58
Назвали переможців Національної кінопремії "Золота Дзиґа 2021"
00:29
Україна підтримала данського футболіста, який знепритомнів під час матчу Євро-2020
23:56
Протидія впливу Китаю: країни G7 домовилися про масштабний проєкт
23:53
Євро-2020: Росія без шансів програла Бельгії
Усі новини...