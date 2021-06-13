Україна підтримала данського футболіста, який знепритомнів під час матчу Євро-2020
Неділя, 13 червня 2021, 00:29
Збірна України підтримала данського футболіста, який знепритомнів на матчі Євро-2020.
Джерело: Uafukraine в Instagram
Дослівно: "Андрій Шевченко та національна команда України на підтримку Крістіана Еріксена: Крістіане, тримайся, ми з Тобою!"
Що передувало: Півзахисник футбольної збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів під час матчу першого туру групового етапу чемпіонату Європи з футболу.
Інцидент стався під час гри збірної Данії з командою Фінляндії.
Після відновлення гри Фінляндія виграла у Данії 1:0.
Українська правда