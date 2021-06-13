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Україна підтримала данського футболіста, який знепритомнів під час матчу Євро-2020

Неділя, 13 червня 2021, 00:29
Україна підтримала данського футболіста, який знепритомнів під час матчу Євро-2020

Збірна України підтримала данського футболіста, який знепритомнів на матчі Євро-2020.

Джерело: Uafukraine в Instagram

Дослівно: "Андрій Шевченко та національна команда України на підтримку Крістіана Еріксена: Крістіане, тримайся, ми з Тобою!"

Що передувало: Півзахисник футбольної збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів під час матчу першого туру групового етапу чемпіонату Європи з футболу.

Інцидент стався під час гри збірної Данії з командою Фінляндії.

Після відновлення гри Фінляндія виграла у Данії 1:0.

Українська правда

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Теми: футболспорт
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