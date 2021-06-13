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Украина поддержала датского футболиста, который потерял сознание во время матча Евро-2020

Воскресенье, 13 июня 2021, 00:29

Сборная Украины поддержала датского футболиста, который потерял сознание на матче Евро-2020.

Источник: Uafukraine в Instagram

Дословно: "Андрей Шевченко и национальная команда Украины в поддержку Кристиана Эриксена: Кристиан, держись, мы с тобой!"

Что предшествовало: Полузащитник футбольной сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Инцидент произошел во время игры сборной Дании с командой Финляндии.

После возобновления игры Финляндия выиграла у Дании 1: 0.

Украинская правда
Темы: футболспорт


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