Украина поддержала датского футболиста, который потерял сознание во время матча Евро-2020
Воскресенье, 13 июня 2021, 00:29
Сборная Украины поддержала датского футболиста, который потерял сознание на матче Евро-2020.
Источник: Uafukraine в Instagram
Дословно: "Андрей Шевченко и национальная команда Украины в поддержку Кристиана Эриксена: Кристиан, держись, мы с тобой!"
Что предшествовало: Полузащитник футбольной сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Инцидент произошел во время игры сборной Дании с командой Финляндии.
После возобновления игры Финляндия выиграла у Дании 1: 0.
Украинская правда