На Франківщині розшукують дитину, яку понесло течією річки

У Косівському районі рятувальники розшукують 12-річного хлопчика, який впав у річку Черемош.

Джерело: ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області

Деталі: 12 червня о 20:50 рятувальники отримали повідомлення, що в селі Тюдів Косівського району, перебуваючи на відпочинку, впав у річку Черемош хлопчик.

Зі слів очевидців встановлено, що на річці Черемош перебувало 3 дітей, один з яких (хлопчик, 12 років) послизнувся на камінні та впав у річку, після чого дитину понесло вниз за течією.

ГУ ДСНС області повідомляє, що рівень води в річці в середньому 1 м, місцями до 2 м, швидка течія.

До пошукових робіт залучили 15 осіб, 3 одиниці техніки і катамаран. Також встановлено 2 спостережні пости.

Оновлено: станом на ранок неділі тіло дитини знайшли.