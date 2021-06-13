На Франківщині розшукують дитину, яку понесло течією річки
Неділя, 13 червня 2021, 03:40
У Косівському районі рятувальники розшукують 12-річного хлопчика, який впав у річку Черемош.
Джерело: ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області
Деталі: 12 червня о 20:50 рятувальники отримали повідомлення, що в селі Тюдів Косівського району, перебуваючи на відпочинку, впав у річку Черемош хлопчик.
Зі слів очевидців встановлено, що на річці Черемош перебувало 3 дітей, один з яких (хлопчик, 12 років) послизнувся на камінні та впав у річку, після чого дитину понесло вниз за течією.
ГУ ДСНС області повідомляє, що рівень води в річці в середньому 1 м, місцями до 2 м, швидка течія.
До пошукових робіт залучили 15 осіб, 3 одиниці техніки і катамаран. Також встановлено 2 спостережні пости.
Оновлено: станом на ранок неділі тіло дитини знайшли.
Українська правда