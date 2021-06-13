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Рятувальники під ранок знайшли тіло хлопчика, що загинув на річці Черемош

Неділя, 13 червня 2021, 10:04
Черемош

В суботу у Косівському районі Івано-Франківської у річку Черемош впала дитина, у неділю вранці рятувальники знайшли тіло.

Джерело: повідомлення ДСНС

Деталі: Працівники ДСНС ввечері у суботу отримали повідомлення, що в селі Тюдів Косівського району, хлопчик перебуваючи на відпочинку послизнувся з каміння та впав у річку Черемош.

Зі слів очевидців, на річці перебували троє дітей, один з яких (хлопчик, 12 років) опинився у воді і його понесло вниз за течією.

Протягом ночі два десятки рятувальників шукали дитину вздовж берегової лінії річки Черемош.

Дослівно: "Станом на 08:10 неділі тіло дитини, щодо якої здійснювались пошуки, знайдено та вилучено з річки Черемош".

 
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Українська правда
Теми: надзвичайна подіяІвано-Франківська областьДСНСдіти


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