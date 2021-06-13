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На Франковщине разыскивают ребенка, которого унесло течением реки

Воскресенье, 13 июня 2021, 03:40

В Косовском районе спасатели разыскивают 12-летнего мальчика, который упал в реку Черемош.

Источник: ГУ ДСНС Украины в Ивано-Франковской области

Детали: 12 июня в 20:50 спасатели получили сообщение, что в селе Тюдов Косовского района, находясь на отдыхе упал в реку Черемош мальчик.

По словам очевидцев установлено, что на реке Черемош находилось 3 детей, один из которых (мальчик, 12 лет) поскользнулся на камнях и упал в реку, после чего ребенка понесло вниз по течению.

ГУ ДСНС области сообщает, что уровень воды в реке в среднем 1 м, местами до 2 м, быстрое течение.

К поисковым работам привлекли 15 человек, 3 единицы техники и катамаран. Также установлено 2 наблюдательные посты.

Обновлено: утром в воскресенье тело ребенка нашли.

Украинская правда
Темы: Ивано-Франковская областьдети


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