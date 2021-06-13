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Країни G7 представлять масштабну кліматичну програму – ЗМІ

Неділя, 13 червня 2021, 05:38

Країни "великої сімки" (G7) в суботу, 12 червня, досягли домовленості на саміті, що проходить в англійському графстві Корнуолл, щодо виділення щорічно 100 млрд доларів на фінансування проєктів із захисту клімату в країнах, що розвиваються.

Джерело: DW з посиланням на представника уряду Великобританії

Деталі: Відповідне положення буде представлено в заключній декларації саміту.

За повідомленням Лондона, очікується, що учасники зустрічі виступлять із заявою про намір скоротити парникові викиди промислових підприємств до 2030 року приблизно на 50% в порівнянні з рівнем 2010 року.

Серед інших узгоджених домовленостей у сфері захисту клімату – відмова від вугільної енергетики, як тільки це стане можливим, майже повне закінчення прямого державного видобутку викопних енергоносіїв за кордоном і поступова відмова від автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння.

Незважаючи на масштабність запропонованих заходів, на думку екологів з міжнародного об'єднання неурядових організацій Oxfam, вони є недостатніми для реалізації рішень Паризької угоди по клімату.

Країни "великої сімки" повинні усвідомити свою велику провину в створенні передумов для кліматичної кризи, вважає представник Oxfam Йорн Калінскі.

Він закликав індустріальні країни "швидко і суттєво скоротити своє економічне процвітання", щоб надати бідним країнам більшу свободу при реалізації їх кліматичної політики.

Нагадаємо: Країни "Великої сімки" на саміті у Великій Британії в суботу, 12 червня, після складних переговорів домовилися докласти спільних зусиль для протидії впливу Китаю.

Теми: G7екологія


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