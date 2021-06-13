Країни G7 представлять масштабну кліматичну програму – ЗМІ
Країни "великої сімки" (G7) в суботу, 12 червня, досягли домовленості на саміті, що проходить в англійському графстві Корнуолл, щодо виділення щорічно 100 млрд доларів на фінансування проєктів із захисту клімату в країнах, що розвиваються.
Джерело: DW з посиланням на представника уряду Великобританії
Деталі: Відповідне положення буде представлено в заключній декларації саміту.
За повідомленням Лондона, очікується, що учасники зустрічі виступлять із заявою про намір скоротити парникові викиди промислових підприємств до 2030 року приблизно на 50% в порівнянні з рівнем 2010 року.
Серед інших узгоджених домовленостей у сфері захисту клімату – відмова від вугільної енергетики, як тільки це стане можливим, майже повне закінчення прямого державного видобутку викопних енергоносіїв за кордоном і поступова відмова від автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння.
Незважаючи на масштабність запропонованих заходів, на думку екологів з міжнародного об'єднання неурядових організацій Oxfam, вони є недостатніми для реалізації рішень Паризької угоди по клімату.
Країни "великої сімки" повинні усвідомити свою велику провину в створенні передумов для кліматичної кризи, вважає представник Oxfam Йорн Калінскі.
Він закликав індустріальні країни "швидко і суттєво скоротити своє економічне процвітання", щоб надати бідним країнам більшу свободу при реалізації їх кліматичної політики.
Нагадаємо: Країни "Великої сімки" на саміті у Великій Британії в суботу, 12 червня, після складних переговорів домовилися докласти спільних зусиль для протидії впливу Китаю.