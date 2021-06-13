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Страны G7 представят масштабную климатическую программу – СМИ

Воскресенье, 13 июня 2021, 05:38
Страны G7 представят масштабную климатическую программу – СМИ

Страны "большой семерки" (G7) в субботу, 12 июня, достигли договоренности на саммите, проходящем в английском графстве Корнуолл, о выделении ежегодно 100 млрд долларов на финансирование проектов по защите климата в развивающихся странах.

Источник: DW со ссылкой на представителя правительства Великобритании

Детали: Соответствующее положение будет представлено в заключительной декларации саммита.

По сообщению Лондона, ожидается, что участники встречи выступят с заявлением о намерении сократить парниковые выбросы промышленных предприятий до 2030 года примерно на 50% по сравнению с уровнем 2010 года.

Среди других согласованных договоренностей в сфере защиты климата - отказ от угольной энергетики, как только это станет возможным, почти полного окончания прямой государственной добычи ископаемых энергоносителей за рубежом и постепенный отказ от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Несмотря на масштабность предложенных мер, по мнению экологов с международного объединения неправительственных организаций Oxfam, они недостаточны для реализации решений Парижского соглашения по климату.

Страны "большой семерки" должны осознать свою большую вину в создании предпосылок для климатического кризиса, считает представитель Oxfam Йорн Калински.

Он призвал индустриальные страны "быстро и существенно сократить свое экономическое процветание", чтобы предоставить бедным странам большую свободу при реализации их климатической политики.

Напомним: Страны "Большой семерки" на саммите в Великобритании в субботу, 12 июня, после сложных переговоров договорились приложить совместные усилия для противодействия влиянию Китая.

"Украинская правда" в Threads

Темы: G7экология
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