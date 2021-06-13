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У Сирії лікарню обстріляли ракетами, 18 загиблих

Неділя, 13 червня 2021, 04:36

У місті Афріні в Сирії (провінція Алеппо) обстріляли лікарню, внаслідок чого загинуло щонайменше 13 осіб.

Джерело: Укрінформ, CNN Türk, The Guardian

Дослівно: "Ракетно-артилерійський вогонь обрушився на травмпункт лікарні. Внаслідок обстрілу загинули 13 мирних жителів та 27 дістали поранення".

Зазначається, що кількість загиблих може зростати, оскільки деякі поранені перебувають у тяжкому стані.

За інформацією Анадолу, обстріл вівся з району Телль-Ріфат, який перебуває під контролем сил режиму Асада.

Оновлено: За даними видання The Guardian, у лікарні загинуло 18 осіб, серед яких лікар, ще троє працівників лікарні, дві жінки та двоє дітей.

Видання також повідомляє, що у лікарні також загинув командир повстанців.

Нагадаємо: Щонайменше 317 людей постраждали внаслідок стрільби прихильниками режиму під час святкування "перемоги" Башара Асада по всій території Сирії.

Теми: Сирія


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