Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Сирії лікарню обстріляли ракетами, 18 загиблих

Неділя, 13 червня 2021, 04:36
У Сирії лікарню обстріляли ракетами, 18 загиблих

У місті Афріні в Сирії (провінція Алеппо) обстріляли лікарню, внаслідок чого загинуло щонайменше 13 осіб.

Джерело: Укрінформ, CNN Türk, The Guardian

Дослівно: "Ракетно-артилерійський вогонь обрушився на травмпункт лікарні. Внаслідок обстрілу загинули 13 мирних жителів та 27 дістали поранення".

Зазначається, що кількість загиблих може зростати, оскільки деякі поранені перебувають у тяжкому стані.

За інформацією Анадолу, обстріл вівся з району Телль-Ріфат, який перебуває під контролем сил режиму Асада.

Оновлено: За даними видання The Guardian, у лікарні загинуло 18 осіб, серед яких лікар, ще троє працівників лікарні, дві жінки та двоє дітей.

Видання також повідомляє, що у лікарні також загинув командир повстанців.

Нагадаємо: Щонайменше 317 людей постраждали внаслідок стрільби прихильниками режиму під час святкування "перемоги" Башара Асада по всій території Сирії.

"Українська правда" у Threads

Теми: Сирія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Сирія
У Сирії провели спільну з РФ операцію, щоб взяти під контроль місцевих вагнерівців – ЗМІ
Рада припинила дію угоди про економічне співробітництво з Сирією
Турецька розвідка ліквідувала лідера ІДІЛ у Сирії – Ердоган
Останні новини
02:33
Стала відома причина смерті Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
Усі новини...
Реклама: