В Сирии больницу обстреляли ракетами, 13 погибших

В городе Африн в Сирии (провинция Алеппо) обстреляли больницу, в результате чего погибли не менее 18 человек.

Источник: Укринформ, CNN Türk, The Guardian

Дословно: "Ракетно-артиллерийский огонь обрушился на травмпункт больницы. В результате обстрела погибли 13 мирных жителей и 27 получили ранения".

Отмечается, что число погибших может расти, поскольку некоторые раненые находятся в тяжелом состоянии.

По информации Анадола, обстрел велся из района Телль-Рифат, который находится под контролем сил режима Асада.

Обновлено: По данным издания The Guardian, в больнице погибло 18 человек, среди которых врач, еще трое работников больницы, две женщины и двое детей.

Издание также сообщает, что в больнице также погиб командир повстанцев.

Напомним: По меньшей мере 317 человек пострадали в результате стрельбы сторонниками режима во время празднования "победы" Башара Асада по всей территории Сирии.