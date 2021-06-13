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Україна – 2-га в Європі за добовою смертністю від коронавірусу

Неділя, 13 червня 2021, 06:27

За минулу добу у світі діагностували понад 355 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у Бразилії, Індії, Колумбії. Україна за поширенням вірусу займає у світі 41 місце, в Європі – 6 позицію і 2 – за добовою смертністю.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у Бразилії зафіксували майже 76 тисячі нових інфікувань, в Індії – майже 66 тисяч, а в Колумбії – майже 30 тисяч випадків.

Окрім того, понад 18 тисячі хворих зареєстрували в Аргентині. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Росія і США.

Україна серед країн світу займає 41 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 6 позицію і 2 – за добовою смертністю.

 

У світі померли за добу понад 9 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 160 359 997 осіб. Наразі нараховується понад 12 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 3 810 514 смерті від COVID-19.

Передісторія:

  • За добу 11 червня в Україні зафіксовано 1 274 нових випадків COVID-19, 69 летальних випадків та 4905 одужань.

Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019


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