Україна – 2-га в Європі за добовою смертністю від коронавірусу
За минулу добу у світі діагностували понад 355 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у Бразилії, Індії, Колумбії. Україна за поширенням вірусу займає у світі 41 місце, в Європі – 6 позицію і 2 – за добовою смертністю.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Зокрема, у Бразилії зафіксували майже 76 тисячі нових інфікувань, в Індії – майже 66 тисяч, а в Колумбії – майже 30 тисяч випадків.
Окрім того, понад 18 тисячі хворих зареєстрували в Аргентині. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Росія і США.
Україна серед країн світу займає 41 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 6 позицію і 2 – за добовою смертністю.
У світі померли за добу понад 9 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус.
За весь час пандемії вилікувались від недуги 160 359 997 осіб. Наразі нараховується понад 12 млн активних випадків захворювання.
З початку пандемії підтверджено 3 810 514 смерті від COVID-19.
Передісторія:
- За добу 11 червня в Україні зафіксовано 1 274 нових випадків COVID-19, 69 летальних випадків та 4905 одужань.