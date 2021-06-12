Коронавірус в Україні: 1 274 нових випадків і майже 5 тисяч одужань

За добу 11 червня в Україні зафіксовано 1 274 нових випадків COVID-19, 69 летальних випадків та 4905 одужань.

Джерело: МОЗ

Деталі: Госпіталізовано за добу 709 осіб.

Протестовано методом ПЛР – 26 999 осіб, методом ІФА – 10 910 осіб, експрес-тестами – 16 912 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (215), Харківській (104), Київській (102), Львівській (84) та Донецькій (84) областях.

Серед нових хворих – 40 дітей та 53 медпрацівники.

Що передувало: За добу 10 червня в Україні зафіксували 1 603 нових випадків захворювання на COVID-19, госпіталізували 762 особи, померли 70 хворих, одужали 5 583 особи.

За показниками 10 червня за кількістю нових випадків коронавірусу Україна перебуває на 37 місці у світі та на 7 місці серед європейських країн.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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